Песков рассказал, когда Путину представят обновленный план восстановления экономики России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что скорректированный общенациональный план восстановления экономики будет представлен Владимиру Путину "в обозримой перспективе".

"Я точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу этого сделать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

При этом он подчеркнул, что глава государства рассмотрел рамочный план, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Было дано поручение насытить его конкретными положениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики 2 июня. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели.