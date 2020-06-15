Лавров и Зариф обсудят СВПД и ситуацию в регионе

Во вторник, 16 июня, в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зариф. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, стороны обсудят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), ситуацию в регионе и двусторонние отношения, передает ТАСС.

Напомним, последний раз глава иранского внешнеполитического ведомства приезжал в Россию в декабре 2019 года.