В Черногорию вернулся коронавирус
Через три недели после того, как Черногория объявила о победе над коронавирусом нового типа, в стране был зафиксирован новый случай COVID-19.
В Черногории не фиксировались новые случаи заражения COVID-19 с 5 мая, но 14 июня один из тестов оказался положительным.
В Институте общественного здравоохранения рассказали, что заболевший недавно вернулся из Боснии и Герцеговины, где, вероятно, и заразился. Сообщается, что сразу после приезда он находился в самоизоляции и имел минимальное количество контактов. Сейчас он находится на карантине, проводится эпидемиологическое расследование, передает Reuters.
25 мая премьер-министр Душко Маркович провозгласил Черногорию свободной от коронавирусной инфекции страной.
Всего за время эпидемии в Черногории было выявлено 325 случаев COVID-19, скончались 9 человек.
Вестник Кавказа
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