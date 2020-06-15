В Черногорию вернулся коронавирус

Через три недели после того, как Черногория объявила о победе над коронавирусом нового типа, в стране был зафиксирован новый случай COVID-19.

В Черногории не фиксировались новые случаи заражения COVID-19 с 5 мая, но 14 июня один из тестов оказался положительным.

В Институте общественного здравоохранения рассказали, что заболевший недавно вернулся из Боснии и Герцеговины, где, вероятно, и заразился. Сообщается, что сразу после приезда он находился в самоизоляции и имел минимальное количество контактов. Сейчас он находится на карантине, проводится эпидемиологическое расследование, передает Reuters.

25 мая премьер-министр Душко Маркович провозгласил Черногорию свободной от коронавирусной инфекции страной.

Всего за время эпидемии в Черногории было выявлено 325 случаев COVID-19, скончались 9 человек.