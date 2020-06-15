Чавушоглу: стабильность в Иране очень важна для Турции

Глава МИД Турции Мелют Чавушоглу заверил, что стабильность в Иране крайне важна для Анкары. Данное заявление было сделано в ходе встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам главы турецкого дипведомства, глобальная пандемия коронавируса нового типа в мире научила Турцию и Иран доверять друг другу.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Турция намерена продолжить сотрудничество с Ираном во всех сферах, в том числе в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, пишет Trend.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Анкару для обсуждения двусторонних отношений.