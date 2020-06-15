17 млн рублей выделили власти Кабардино-Балкарии на лекарства для лечащихся от коронавируса на дому

В Минздраве Кабардино-Балкарии (КБР) сообщили, что глава региона Казбек Коков распорядился выделить 17 млн рублей на лекарства для лечащихся от коронавируса на дома.

"По распоряжению главы КБР Казбека Кокова выделены средства для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в легкой форме и получают медицинскую помощь амбулаторно. Для этих целей из республиканского бюджета выделено 17 млн рублей. Первые поставки уже идут, в ближайшее время пациенты получат лекарства", - приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного на странице Минздрава КБР в Instagram.

За счет Фонда ОМС продолжаются закупки лекарств и средств индивидуальной защиты для госпиталей, отмечается в сообщении.

По состоянию на 15 июня, согласно данным оперштаба в КБР, в регионе зарегистрировано 3 975 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 80). Выздоровели 1 962 (за сутки плюс 26), жертвами вируса стали 39 человек. В госпиталях находятся 1 289 человек, из них в реанимациях - 55 человека, дома под медицинским наблюдением - 1 899 человек, на амбулаторном лечении - 1 176 человек. В регионе проведено 67 224 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 728).