Спецслужбы Германии взяли под контроль региональную ячейку AfD

Федеральная служба защиты конституции Германии взяло под наблюдение региональное отделение партии "Альтернатива для Германии"(AfD), сообщили немецкие СМИ.

Решение было принято после исключения из партии в прошлом месяце Андреаса Кальбица, главы подразделения AfD в Бранденбурге, из-за членства в неонацистской организации Heimattreue Deutsche Jugend, передает Reuters.



Глава бранденбургского министерства внутренних дел Михаэль Штюбген и руководитель ведомства по охране конституции ФРГ в земле Бранденбург Йорг Мюллер представят подробности на пресс-конференции во второй половине дня, сообщила телекомпания RTL со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее спецслужбами ФРГ было принято решение усилить наблюдение за внутрипартийным правонационалистическим объединением "Крыло", возглавляемым председателем отделения AfD в федеральной земле Тюрингия Бьерном Хекке, а также молодежной организацией AfD "Молодая альтернатива".