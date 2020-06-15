Михаил Мишустин: несмотря на улучшение ситуации, тестирование на коронавирус продолжится

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что количество тестов на COVID-19 в России продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации.

"В свою очередь мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей", - цитирует ТАСС премьер-министра.

Глава кабмина рассказал, что в среднем за сутки в России проводится около 300 тысяч тестов, всего уже сделано более 15 млн исследований. "По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров. Россия - первая страна, которая не останавливает процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться", - подчеркнул Михаил Мишустин.

"Это важно для оценки ситуации в целом, но прежде всего для снижения числа тяжелых случаев, ведь благодаря вовремя сданному тесту можно быстрее выявить болезнь и начать лечение", - отметил премьер-министр.

"Мы будем и дальше проводить тесты на коронавирус", - заявил Михаил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что каждый регион РФ может рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом.

Также, по словам премьера, ситуация с распространением COVID-19 постепенно улучшается, отдельные регионы, среди которых Москва и Подмосковье, уже демонстрируют положительную динамику. Но есть территории, где коронавирус проявился позже, указал Михаил Мишустин, и "учитывая особенности развития заболевания, число людей с выявленным там коронавирусом пока остается достаточно высоким".

Минздрав РФ направляет в такие регионы специальные выездные бригады врачей, куда входят опытные, профессиональные медики.