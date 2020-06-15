Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдет в формате телетрансляции

В этом году, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности жителей Санкт-Петербурга, праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы.

"Сегодня губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в формате телевизионной трансляции", - приводит ТАСС слова пресс-службы администрации города

Также в этом году изменится и маршрут прохождения брига "Россия" с алыми парусами. Водно-пиротехническая часть пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

Сценарий представления посвящен творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса" - в 2020 году отмечается 140-летие со дня его рождения. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова. На сцене выступят Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие артисты.

Ежегодно праздник выпускников в Петербурге посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.