Песков: Парад Победы лучше посмотреть по ТВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что в полной мере насладиться зрелищностью Парада Победы москвичи смогут, посмотрев его по телевизору.
Трансляцию осуществляет "огромная команда специалистов-телевизионщиков", используя самые современные технологии, отметил он, комментируя призыв мэра Москвы Сергея Собянина не приходить в центр города, чтобы понаблюдать за проходом техники.
"Смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению", - заявил представитель Кремля. "Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция", - цитирует его ТАСС.
"Рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих", - заявил Песков.
"По телевизору это видно все гораздо более красочно", - заключил пресс-секретарь президента России.
Вестник Кавказа
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