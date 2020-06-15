Песков: Парад Победы лучше посмотреть по ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что в полной мере насладиться зрелищностью Парада Победы москвичи смогут, посмотрев его по телевизору.

Трансляцию осуществляет "огромная команда специалистов-телевизионщиков", используя самые современные технологии, отметил он, комментируя призыв мэра Москвы Сергея Собянина не приходить в центр города, чтобы понаблюдать за проходом техники.

"Смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению", - заявил представитель Кремля. "Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция", - цитирует его ТАСС.

"Рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих", - заявил Песков.

"По телевизору это видно все гораздо более красочно", - заключил пресс-секретарь президента России.