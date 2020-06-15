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Истребитель ВВС США рухнул в Северное море

Истребитель ВВС США рухнул в Северное море

Истребитель ВВС США F-15, совершавший учебно-тренировочный полет, упал в Северное море у побережья на севере Англии.

"F-15С Eagle упал примерно в 09:40 (11:40 мск) в Северное море. В момент инцидента самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту", - говорится в распространенном 48-м истребительным авиаполком ВВС США сообщении.

Уточняется, что причины падения самолета, а также состояние пилота на данный момент неизвестны.

В развернутой поисково-спасательной операции задействованы четыре самолета, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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