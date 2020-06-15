Глава Минздрава: за три недели в Дагестане удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что, благодаря работе федеральных специалистов, за три недели в Дагестане удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19. Также он отметил, что за последний месяц количество тестируемых на коронавирус увеличилось более, чем в шесть раз.

"Хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим в том числе и по тестированию такой важный элемент - за последний месяц количество тестируемых увеличилось более, чем в шесть раз. Мы видим, что именно такое взаимодействие федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяет нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее (ситуацию)", - приводит ТАСС слова главы Минздрава.