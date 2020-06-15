Гамкрелидзе: коронавирус в Грузии перешел в "легкую стадию"

В Грузии растет число так называемых "легких случаев" заболевания коронавирусом нового типа. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что уже к завтрашнему дню должен быть опубликован второй обзор эпидситуации в Грузии. "Наш второй обзор, вероятно, будет опубликован сегодня вечером или завтра, и вы увидите, что количество так называемых "легких случаев" относительно велико, по сравнению со средними и тяжелыми случаями. Я могу вам сказать, что новые подтвержденные случаи клинически относительно более удовлетворительны", - цитирует Sputnik Грузия.

Он также отметил, что некоторый рост числа заболевших, зафиксированный в последнее время, не был неожиданностью – на фоне открытия экономики и роста мобильности в стране, увеличение случаев является естественным явлением.

Гамкрелидзе подчеркнул, что несмотря на то, что оснований для паники нет, гражданам по-прежнему нужно проявлять осторожность.

Говоря о возможности второй волны, Гамкрелидзе, отметил, что вирус может вступить в активную фазу со второй половины октября, наряду с гриппом и респираторными вирусами.