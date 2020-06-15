Армянская провокация на Каннском фестивале

Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест по поводу демонстрации фильма, снятого на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, на Каннском кинофестивале. В фильме оккупированные азербайджанские территории представлены как армянские. Caspian News в материале Cannes Festival-Selected Movie Filmed in Occupied Nagorno-Karabakh Region Causes Protests пишет, что в письме организаторам кинофестиваля азербайджанская община Нагорного Карабаха раскритиковала фильм "Если ветер утихнет" (Si le vent tombe), снятый армянским режиссером Норой Мартиросян, за искажение фактов и введение аудиторию в заблуждение.

В письме указывается, что фильм снят на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, включая показанный в фильме Ходжалинский аэропорт.

Фильм был показан 11 июня в рамках официального отбора "Канны-2020". В нем рассказывается история международного аудитора Алена, который приезжает оценить аэропорт, расположенный на оккупированных азербайджанских землях, чтобы принять решение о возобновлении его деятельности.

В письме азербайджанская община Нагорного Карабаха обращает внимание организаторов кинофестиваля не то, что настоящее время в Ходжалы нет коренных жителей, так как более миллиона азербайджанцев были изгнаны в результате оккупации азербайджанских земель, и на протяжении более чем 30 лет они не могут возвратиться в родные дома.

Истоки армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта восходят к концу 1980-х годов, когда антиазербайджанские настроения в Армении привели к полномасштабному вторжению вооруженных сил Армении в Азербайджан в 1991 году. Кровавая война длилась четыре года, унеся жизни 30 тысяч этнических азербайджанцев, в то время как около миллиона человек стали вынужденными переселенцами в результате оккупации и этнической чистки со стороны армянских вооруженных сил

В результате прекращения огня в 1994 году, положившего конец кровавой войне, Армения захватила Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Одно из самых кровавых военных преступлений Армении в ходе карабахской войны произошло в городе Ходжалы, аэропорт которого показан в фильме. Армянские вооруженные формирования напали на Ходжалы: менее чем за день было убито 613 мирных азербайджанских жителей, в том числе 63 ребенка. Зверства в оккупированном городе известны как Ходжалинский геноцид, являющийся одним из самых жестоких военных преступлений двадцатого века.

Открытый в 1974 году аэропорт Ходжалы, ключевая локация фильма армянского режиссера, - единственная воздушная гавань в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Разрушенный войной аэропорт был восстановлен Арменией в 2009-2011 годах. Несмотря на сдачу в эксплуатацию в октябре 2012 года, входящие и исходящие рейсы через аэропорт не осуществляются.

Правительство Азербайджана подвергло резкой критике действия Еревана в отношении Ходжалинского аэропорта, назвав их провокацией, нарушающей нормы международного права. 9 мая 2011 года директор Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана Ариф Мамедов заявил, что, в соответствии с авиационными правилами, каждое государство имеет право принимать меры против несанкционированных полетов в пределах своего международно-признанного воздушного пространства, включая физическое уничтожение самолетов.

Правительство США, одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся поиском путей разрешения нагорно-карабахского конфликта, также осудило решение об открытии аэропорта. 4 ноября 2012 года экс-посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар заявил, что какие-либо полеты посредством этого аэропорта негативно повлияют на мирный процесс, призвав к решению этого вопроса на основе норм международного права.