ВЦИОМ: режим самоизоляции соблюдали более 80% россиян 

Согласно данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), почти 83% россиян соблюдали режим самоизоляции.

"Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, об этом сообщали 83% опрошенных на момент опроса 26 мая 2020 года. Из них каждый пятый не выходил из дома - 20%, а 63% частично соблюдали, иногда выходя из дома", - приводит ТАСС результаты опроса. Также отмечается, что 16% респондентов не соблюдали режим самоизоляции.

Также исследователи выяснили, чем в основном занималась граждане во время вынужденного сидения дома. По данным ВЦИОМ, порядка 63% респондентов занимались домашним хозяйством и детьми, 30% опрошенных россиян смотрели телевизор или слушали радио, еще 26% читали книги. 24% опрошенных общались с друзьями и родственниками по телефону или через интернет. Согласно опросу, самым популярным мессенджером для общения во время самоизоляции был WhatsАpp, его использовали 51% россиян, на втором месте - соцсеть "ВКонтакте" (21%), на третьем - Viber (18%).

Фильмы и видео смотрел каждый пятый россиянин (21%). "Топ-3 популярных ресурсов среди тех, кто смотрел кино и видеофильмы: YouTube (31%), "ВКонтакте" (14%) и Ivi.ru (9%)", - говорится в исследовании. 18% играли в компьютерные игры. 13% респондентов в период самоизоляции занимались спортом или образованием (повышением квалификации).

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводились 26 мая 2020 года. В каждом опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочими днями период с 30 марта по 12 мая, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Была приостановлена работа многих сфер экономики, за исключением энергетики, строительства, коммунального хозяйства. Власти всех субъектов РФ вводили режим самоизоляции - рекомендательный или обязательный.