Боец UFC показал новую спортивную базу в Дагестане (ФОТО)

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов разместил на своей странице в Instagram фотографию новой спортивной базы в Дагестане.

"На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу", - написал боец.

По его словам, после того, как строительство базы завершится, больше не нужно будет ездить в Кисловодск. "Поддержим дагестанского производителя", - сказал Магомедшарипов.