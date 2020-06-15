Боец UFC показал новую спортивную базу в Дагестане (ФОТО)
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов разместил на своей странице в Instagram фотографию новой спортивной базы в Дагестане.
"На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу", - написал боец.
По его словам, после того, как строительство базы завершится, больше не нужно будет ездить в Кисловодск. "Поддержим дагестанского производителя", - сказал Магомедшарипов.
На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя))) @krepost_shamily
Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov) 14 Июн 2020 в 11:21 PDT
Вестник Кавказа
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