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Боец UFC показал новую спортивную базу в Дагестане (ФОТО)

Боец UFC показал новую спортивную базу в Дагестане (ФОТО)

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов разместил на своей странице в Instagram фотографию новой спортивной базы в Дагестане.

"На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу", - написал боец.

По его словам, после того, как строительство базы завершится, больше не нужно будет ездить в Кисловодск. "Поддержим дагестанского производителя", - сказал Магомедшарипов.

 
 
 
 
 
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На сборах в Гуниб. В скором времени тут достроят современную спортивную базу. Не понадобится ездить в Кисловодск. Поддержим дагестанского производителя))) @krepost_shamily

Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov) 14 Июн 2020 в 11:21 PDT

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