В Китае создали вакцину, вызывающую выработку антител к COVID-19

Китайские ученые создали экспериментальную вакцину, после введения которой организм начинает вырабатывать антитела против COVID-19.



Компания Sinovac Biotech Ltd. тестирует вакцину на более чем 700 добровольцах в ускоренном режиме работы, сочетая фазу 1 и фазу 2.



"Результаты клинических испытаний фазы 2 показывают, что вакцина индуцирует нейтрализующие антитела через 14 дней после вакцинации", - указано в сообщении компании.

Пока что не было убедительно доказано, могут ли эти нейтрализующие антитела защитить людей от заражения COVID-19, но производители вакцины надеются, что так и будет. У более 90% добровольцев, которые участвуют в исследовании компании, выработались антитела к коронавирусу нового типа.



Sinovac сотрудничает с бразильским Научно-исследовательский институт Бутантан для подготовки и проведения клинических исследований фазы 3, передает CNN.