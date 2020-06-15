В Пятигорске отменили Парад победы из-за ситуации с коронавирусом

Парад Победы в Пятигорске 24 июня не состоится из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

"В Пятигорске 24 июня не будет марша Победы. Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной", - говорится в сообщении администрации города.

Уточняется, что рекомендации об отмене самого массового из запланированных на 22-24 июня торжественных мероприятий - парада Победы - озвучили в территориальном отделе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе заразились коронавирусом 82 человека.