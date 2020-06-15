В пруду Вавилона утонул 15-летний подросток
В пруду в Ставропольском крае утонул 15-летний парень. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Трагический случай произошел в хуторе Вавилон. К водоему пришли искупаться четверо подростков. Вместе с ними на берегу находился отец одного из мальчиков.. Когда парни залезли в воду, то одного из них началась судорога, он стал тонуть.
Друзья попытались вытащить пострадавшего и оказать ему первую помощь, но, несмотря на их усилия, парень скончался.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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