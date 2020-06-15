В пруду Вавилона утонул 15-летний подросток

В пруду в Ставропольском крае утонул 15-летний парень. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Трагический случай произошел в хуторе Вавилон. К водоему пришли искупаться четверо подростков. Вместе с ними на берегу находился отец одного из мальчиков.. Когда парни залезли в воду, то одного из них началась судорога, он стал тонуть.

Друзья попытались вытащить пострадавшего и оказать ему первую помощь, но, несмотря на их усилия, парень скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает "Регион Online".