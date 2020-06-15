В МАГАТЭ рассказали о сотрудничестве Ирана в мониторинге ядерной сделки

МАГАТЭ не зафиксировало изменений в выполнении Ираном обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) после его заявления о пятом шаге отклонения от реализации ядерного соглашения. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на онлайн-заседании Совета управляющих агентства. Оно стало первой видеоконференцией Совета с начала пандемии коронавируса.

Глава МАГАТЭ напомнил об январском заявлении ИРИ о том, что ее ядерная программа более не будет подвергаться ограничениям в оперативной сфере и что Иран продолжит сотрудничать с агентством.

"Агентство не зафиксировало каких-либо изменений в выполнении Ираном его ядерных обязательств, связанных с этим конкретным заявлением", - цитирует его ТАСС.

Также не отмечено изменений "в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", добавил Гросси.

МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные ИРИ в соответствии с соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. Также агентство продолжает проверку "отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", заключил он.

5 января нынешнего года ИРИ объявила о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Он предполагает, что Иран не будет соблюдать ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана, установленные СВПД.