В Роспотребнадзоре предложили измерять температуру посетителям музеев Москвы 

Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по столице Алексей Худобородов сообщил, что специалисты ведомства рекомендуют измерять температуру посетителям музеев Москвы.

"На основании рекомендаций Роспотребнадзора нами было подготовлено предписание, которое включает в себя ряд профилактических мероприятий. <...> При входе на объект, а также в основных залах, на кассах должны быть размещены места обработки рук кожными антисептиками. В качестве рекомендации мы также указали в предписании проведение бесконтактной термометрии посетителей. В рекомендациях федеральной службы это не прописано, но это очень важно, так как предотвратит большие риски распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ТАСС Худобородова.

Также рекомендуется использовать информационные плакаты с рекомендациями по профилактике и контролировать использование средств индивидуальной защиты посетителями и сотрудниками.

"Нужна разметка во всех помещениях. Также в соответствии с рекомендациями федеральной службы предпочтительно использовать электронную форму билетов с записью на конкретное время. <...> Также исключается проведение массовых мероприятий", - отметил Алексей Худобородов.