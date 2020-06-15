В Аджарии на взятке попались три человека

В Аджарии сотрудниками Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии по обвинению во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве задержаны три человека.

Один из них - начальник службы землеустройства Управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Аджарии, второй - посредник. Третьим задержанным оказался эксперт, который выдал ложное заключение.

По данным следствия, начальник службы землеустройства, который также является членом комиссии по признанию собственности Хелвачаурского муниципалитета, взял с гражданина $4 тыс за признание права собственности на земельный участок в селе Чарнали в этом муниципалитете. В осуществлении коррупционной сделки ему помог еще один человек.

Кроме того, по указанию чиновника эксперт подготовил поддельное заключение о строительстве здания на этом участке в 2002-2006 годах, за что получил $1 тыс.

Ведомство обнародовало видеозапись, на которой запечатлен факт передачи денег, пишет Спутник - Грузия.

Антикоррупционное агентство СГБ ведет следствие по статье "Взяточничество в крупном размере, посредничество в получении взятки, выдача поддельного экспертного заключения".