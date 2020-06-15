"Доктор Франкенштейн", изуродовавшая несколько пациенток, скончалась в Краснодаре

В Краснодаре скончалась лжехирург Алена Верди, подозреваемая в том, что она изуродовала несколько пациентов. Такое сообщение распространило СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас идет доследственная проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что женщина впала в кому.

Напомним, уголовное дело против Алены Верди было возбуждено в Краснодаре в апреле прошлого года, ей грозило лишение свободы до шести лет. Женщину обвиняли в нескольких эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью, а одна из ее пациенток скончалась. Вину лжехирург признала в полном объеме.

В социальных сетях и СМИ Верди прозвали "Доктор Франкенштейн".