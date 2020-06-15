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В Грузии открылся внутренний туризм

В Грузии открылся внутренний туризм

В Грузии после пандемии коронавируса сегодня официально возобновился внутренний туризм, заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Она подчеркнула, что государство интенсивно работало с секторными специалистами над тем, чтобы меры безопасности для открытия внутреннего туризма были максимально учтены.

Мезвришвили отметила, что в масштабах всей страны открылись те гостиницы, которые отправили запрос в Минздрав и прошли соответствующую инспекцию.

Кроме того, сегодня в Грузии заработало железнодорожное сообщение и официально вступил в силу закон об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях и транспорте, передает РИА Новости.

Постепенное снятие введенных из-за коронавируса ограничений началось в стране с конца апреля. Премьер-министр Георгий Гахария подчеркнул, что соответствующее решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Вестник Кавказа

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