Граждане Казахстана начали скупать недвижимость Турции

С января по март этого года граждане Казахстана приобрели в Турции 211 объектов недвижимости, что на 99 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом проинформировали в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Сообщается, что в марте 2020 года гражданами Казахстана было куплено в Турции 72 объекта недвижимости, что на 35 единиц больше по сравнению с мартом 2019 года.

В марте 2020 года в Турции были проданы 108,670 тыс объектов недвижимости, что на 3,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет Trend.