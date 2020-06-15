Собянин: риск снятия ограничения по коронавирусу оправдал себя

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что по прошествии недели после смягчения ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости коронавирусом Covid-19.

Градоначальник подчеркнул, что прекрасно понимал о большом "риске усиления распространения коронавируса", принимая решение о возобновлении работы промышленности и стройки, открытии МФЦ, магазинов и бытовых услуг.

Однако, продолжил мэр, благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения с ситуацией удалось справиться. "Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше", - уточнил Собянин.

Он также сообщил, что самым сложным было решение о прекращении самоизоляции горожан и отмене пропускного режима. "Потому что в огромном городе, центре многомиллионной агломерации желающих погулять в погожие летние дни, да еще и после трехмесячных ограничений, будет очень много". Он добавил, что "держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса - просто нецелесообразно".

В Москве на сегодняшний день зарегистрировано 207 264 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 123 240 человек, 3334 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,9 млн, из них более 433 тыс человек скончались. В России выявлено 537 210 случаев заражения Covid-19.