Министр обороны Беларуси планирует присутствовать на параде Победы в Москве

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин планирует приехать в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

"По поводу (присутствия на параде - ред.) министра обороны генерал-майора Виктора Хренина могу сказать, что да, планируется, что он будет присутствовать на параде в Москве", - цитирует ее РИА Новости.

Беларусь будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула, всего по Красной площади пройдут 73 военнослужащих РБ. Ранее сегодня Гаврусик рассказала, что они уже прибыли в Россию.