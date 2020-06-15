У трети жителей Северного Кавказа нашли антитела к коронавирусу

Частная медицинская сеть "Инвитро" обнаружила антитела к COVID-19 у 35% сделавших тест жителей Северного Кавказа. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"Северо-Кавказский федеральный округ - 2,3% от общего числа тестов и 35% положительных", - цитирует его РИА Новости.

"Инвитро" проводит массовое тестирование на антитела класса G (иммуноглобулины IgG) во всех регионах и городах присутствия сети, в общей сложности было сделано более 250 тыс тестов.

В компании уточнили, что положительный результат теста на антитела IgG свидетельствует о факте заражения в прошлом "с формированием специфического иммунного ответа".