МИД России вышлет из страны двух чешских дипломатов

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был сегодня вызван в МИД РФ в связи с ответными мерами, которые внешнеполитическое ведомство предпримет на фоне объявления Прагой двух российских послов персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "персонами нон-грата" объявлены два сотрудника Посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня с.г.", - сообщили в МИД РФ.

При этом в сообщении подчеркивается, что мера является зеркальным ответом на действия чешской стороны.

"Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти… Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о том, что два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата.