Американские онкологи ужесточили рекомендации по профилактике рака

Американское онкологическое общество выпустило обновленные рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Руководство опубликовано в A Cancer Journal for Clinicians.

Физическая активность

В прежнем варианте взрослым советовали совершать занятия продолжительностью минимум 150 минут при умеренной интенсивности или 75 минут активной интенсивности каждую неделю.

Теперь в обществе утверждают, что взрослым еженедельно надо заниматься в течение 150-300 минут при умеренной интенсивности или 75-150 минут при активной. Лучше всего, если нагрузка доходит до верхнего предела в 300 минут или превышает его.

Питание

В предыдущем варианте доктора советовали перейти на здоровую диету с акцентом на растительные продукты, причем есть и пить в таких количествах, чтобы достичь и поддерживать здоровый вес. Рекомендовалось также уменьшить потребление переработанного и красного мяса, съедать минимум 2,5 чашки овощей и фруктов каждый день и отдавать предпочтение цельным зернам вместо рафинированных зерновых продуктов.

Теперь же онкологи заявляют о необходимости следовать правилам здорового питания в любом возрасте. Схема здорового питания предполагает разнообразные овощи - темно-зеленые, красные и оранжевые, богатые клетчаткой бобовые; фрукты различных цветов; цельное зерно. Требуется строго ограничивать красное и обработанное мясо, сахаросодержащие напитки, сильно обработанные продукты и рафинированные зерновые продукты.

Алкоголь

Ранее специалисты рекомендовали женщинам ограничиться употреблением не более 1 напитка в день, мужчинам - не более 2.

В новом варианте эксперты советуют вообще не употреблять алкоголь, пишет MedikForum.