Москву ждет субтропическая жара

Столбики термометров в Москве в ближайшее время поднимутся выше 30 градусов, прохлада вернется в город только в выходные, информирует погодный центр "Фобос".

Синоптики отмечают, что субтропическая жара ожидается во всем центре страны. Во второй половине недели возможны грозы.

"Сегодня и во вторник – переменная облачность, без осадков. Днем 15 июня – 24–26 градусов тепла, 16 июня – до плюс 27–29", - говорится в прогнозе.

"В среду и четверг – 29–31 градус и 27–29 соответственно", - цитирует сообщение "Москва 24".

Уточняется, что атмосфера над регионом станет неустойчивой, и во второй половине каждого из этих дней возможны грозы и ливни, а в отдельных районах не исключен град.

В выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, станет прохладнее, пройдут кратковременные грозовые дожди. Воздух в Москве прогреется до 26 градусов.

В воскресенье дожди и грозы прекратятся, но усилившийся ветер принесет в столичный регион холодные воздушные массы, столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов.