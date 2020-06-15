Реанимация детской больницы в Новочеркасске закрылась на карантин из-за коронавируса
В Новочеркасске из-за коронавируса Covid-19 закрыли на карантин реанимационное отделение детской больницы.
В региональном пресс-центре по информированию о новой коронавирусной инфекции поведали, что две недели в обсервации там будут находиться дети и медицинский персонал. Среди них есть трое паллиативных пациентов из других городов.
Решение о закрытии реанимационного отделения было принято в связи с тем, что коронавирус выявили у трехлетнего мальчика, попавшего в больницу после того, как он выпил жидкость для прочистки труб. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Для долечивания ребенка перевели в инфекционную больницу города, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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