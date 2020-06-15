Грушко: визит Макрона в РФ может состояться в ближайшее время

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"Мы над этим работаем", - сообщил он, добавив, что "сроки пока неизвестны". При этом "есть уверенность в том, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки", указал Грушко.

"Отмечаем попытки с французской стороны опереться на славную дату 75-летия Победы во Второй мировой войне", - приводит ТАСС слова замглавы российского дипведомства.