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Грушко: визит Макрона в РФ может состояться в ближайшее время

Грушко: визит Макрона в РФ может состояться в ближайшее время

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"Мы над этим работаем", - сообщил он, добавив, что "сроки пока неизвестны". При этом "есть уверенность в том, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки", указал Грушко.

"Отмечаем попытки с французской стороны опереться на славную дату 75-летия Победы во Второй мировой войне", - приводит ТАСС слова замглавы российского дипведомства.

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Вестник Кавказа

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