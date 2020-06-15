Опасную мину нашли в уличном гараже в Ереване

Противопехотную мину нашли в гараже в Ереване. Такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

В национальный центр по управлению кризисами накануне в 15:35 поступил сигнал об опасной находке. На месте событий спасатели установили, что это противопехотная мина ПМН-2.

Специалисты инженерно-саперного отряда министерства доставили мину в одну из воинских частей, где произвели ее обезвреживание, пишет Sputnik Армения.