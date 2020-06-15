Жириновский предложил перенести 1 сентября

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за пандемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября, а в в дальнейшем сохранить это нововведение. Соответствующую инициативу политик озвучил в своем Telegram.

"Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето – и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена", - пояснил он.

Жириновский призвал не воспринимать в штыки его предложение лишь на основании привычности даты 1 сентября. Он риторически поинтересовался, неужели все также привыкли "болеть в холодной стране", и призвал помочь людям больше времени проводить в тепле, чтобы улучшить здоровье и меньше простужаться.

Лидер партии считает, что к новой дате Дня знаний, если перенос все же состоится, люди также быстро привыкнут.