Режим строгого карантина отменен в одном из сел Квемо Картли

По решению правительства Грузии с сегодняшнего дня снимается режим строгого карантина в селе Гета Болнисского района (регион Квемо Картли). Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

"Здесь действует строгий карантинный режим, и с сегодняшнего дня он будет снят", - приводит ее слова Спутник - Грузия.

При этом Мезвришвили вновь призвала соблюдать все рекомендации и проявить максимальную осторожность, а снятыми ограничениями пользоваться лишь при крайней необходимости.

Из-за угрозы заражения коронавирусом в Болнисском районе строгий карантин был введен 23 марта. Строгие ограничения коснулись села Гета, которое находится в 17 км к западу от райцентра Болниси, с 15 мая.

Таким образом, карантинный режим в Грузии сохранился только в селе Мушевани Болнисского района. Там действуют специальные меры - въезд и выезд только по специальному разрешению для приобретения продуктов или получения медпомощи.