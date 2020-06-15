Собянин заявил о сокращении тяжелых случаев COVID-19 в Москве

В Москве сокращается количество тяжелых случаев течения коронавируса нового типа, которые требуют госпитализации. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, пояснив, что на минувшей неделе "госпитализировали на 22% реже, чем в первую неделю июня".

"Устойчиво сокращается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных. По сравнению с неделей 1-7 июня 2020 года, на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев в день", - сказал он.

Кроме того, Собянин отметил, что количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах в Москве, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тыс.