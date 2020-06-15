Собянин анонсировал очередной этап смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоги, что столичные власти приняли решение переходить с 16 июня к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса Covid-19.

"Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", - поведал градоначальник.

По его словам, со вторника в Москве вновь могут открыться летние веранды ресторанов и кафе.

В Москве на сегодняшний день зарегистрировано 207 264 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 123 240 человек, 3334 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,9 млн, из них более 433 тыс человек скончались. В России выявлено 537 210 случаев заражения Covid-19.