Ставрополье призвали готовиться к грозе, граду и шквалистому ветру

Сегодня в Ставропольском крае прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.

МЧС региона просит гостей и жителей региона быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Температура ночью – от 15 до 20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов.

Также в региональном погодном ведомстве проинформировали о том, что местами в восточных районах края сохраняется агрометеорологическое опасное явление – почвенная засуха под яровыми культурами.

Кроме того, синоптики предупреждают, что с 15 по 17 июня местами в восточной части края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс).