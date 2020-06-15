Число заболевших коронавирусом превысило 5 тыс на Кубани

В Краснодарском крае за сутки выявлено еще 72 заразившихся коронавирусом. Такое сообщение распространил краевой оперштаб.

Среди инфицированных - пять детей, а самому возрастному пациенту 90 лет.

Вылечились 50 человек, смертельных исходов не зарегистрировано, передает портал Юга.ру.

За все время пандемии в регионе зафиксировано 5 042 заражений COVID-19. Выздоровели 3 725 человек, скончались 52 инфицированных.

В данный момент в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 19 пациентов. В стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 2 тыс 381 человек, дома под наблюдением врачей - 13 702 кубанца. В обсерваторах проходят изоляцию 1 тыс 309 человек.