5 событий, вошедших в историю 15 июня

- В 1215 году английский король Иоанн Безземельный подписал на лугу Раннимед близ Лондона Великую хартию вольностей, известную также как Magna Carta. Великая хартия вольностей - один из наи­бо­лее зна­чимых по­ли­ти­ко-пра­во­вых до­ку­мен­тов Анг­лии, по­вли­яв­ший на фор­ми­ро­ва­ние английской со­слов­ной мо­нар­хии. Хартия считается отправной точкой британского конституционного строя. Короля Иоанна Безземельного вынудили подписать ее английские феодалы при поддержке духовенства, рыцарства и горожан. Документ, состоящий из 63 статей, защищал ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. В частности, ряд статей Хартии содержал правила, целью которых было ограничение власти короля над своим поданными. В несколько измененном виде легла в основу нынешнего законодательства Великобритании.

- В 1931 году на июньском пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение о строительстве в Москве метрополитена с 1933 года. Подготовительные работы к строительству метро развернулись весной 1932 года, а спустя три года, 15 мая 1935 года, состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена на участках от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением от станции "Охотный ряд" до станции "Смоленская" общей протяженностью 11,2 км.

- В 1954 году в гостинице Euler в Базеле (Швейцария) состоялась встреча, на который официально был основан Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В ней участвовали представители 28 ассоциаций. Чехословакия также представляла Румынию, чьи делегаты не смогли получить визы, а Англия также представляла Уэльс. УЕФА объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в ее состав. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55. До 1959 года штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже, затем переехала в Берн, а с 1995 года базируется в Ньоне.

- В 1978 году с первой стартовой площадки космодрома Байконур успешно запущена ракета-носитель "Союз-У", с пилотируемым космическим кораблем «Союз-29» на борту. Экипаж состоял из двух человек: командира корабля Коваленка Владимира Васильевича и бортинженера Александра Сергеевича Иванченкова. Космонавты впервые в практике пилотируемых полетов произвели перестановку космического корабля с одного стыковочного узла на другой и установили мировой рекорд, пробыв на орбите 139 суток и 14 часов на борту запущенной годом ранее советской станции «Салют-6».

- В 1896 году в Японии произошло землетрясение и цунами Мэйдзи Санрику - стихийное бедствие, одно из наиболее разрушительных в истории страны. В результате землетрясения магнитудой 7,2 образовалось цунами с более высокой магнитудой 8,2. В течение шести часов на берег обрушилось шесть крупных волн. Ущерб от удара водных масс был особенно велик ввиду того, что цунами совпало со временем прилива. Этим обстоятельством объясняется гигантская высота волн, которая достигала 38 метров. По разным оценкам, в результате этого стихийного бедствия погибло от 22 до 30 тыс человек, также было уничтожено около 10 тыс домов.