В Тбилиси дополнительные автобусы появятся на 15 маршрутах

В Тбилиси с сегодняшнего дня дополнительные автобусы будут обслуживать 15 маршрутов.

Для соблюдения рекомендаций на фоне пандемии коронавируса 30 автобусов будут добавлены на маршрутах N6, N11, N17, N19, N20, N24, N32, N33, N34, N60, N62, N72, N84, N86 и N101.

В мэрии грузинской столицы сообщили, что после окончания действия режима ЧП и возобновления движения общественного транспорта "постоянно контролировался поток пассажиров как в метро, так и в направлении автобусов". "Выявлено 15 маршрутов, где зафиксировано увеличение количества пассажиров в часы пик", - цитирует сообщение Спутник - Грузия.

Мониторинг пассажиропотока будет продолжен, также будут приняты все меры для обеспечения безопасного передвижения пассажиров, заверили в мэрии.

В Грузии общественный транспорт возобновил работу с 29 мая, при этом действуют некоторые правила. В частности, пассажиры обязаны носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры, находящиеся в общественном транспорте без масок, будут оштрафованы на 20 лари (около $6,7).

Поток пассажиров в транспорте регулируют патрульная полиция и городская инспекция.