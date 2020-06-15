Руслан Арсамаков ушел в отставку с поста мэра Магаса, сообщили в администрации столицы Ингушетии.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Арсамаков написал заявление об уходе, однако пресс-служба мэрии опровергла эту информацию.

"Сегодня, 15 июня, глава города Магас Арсамаков Руслан Мустафаевич на пленарном совещании официально объявил о своей отставке", - сообщается на странице мэрии Магаса в соцсети Instagram.

Арсамаков поблагодарил коллектив администрации за совместную работу и пожелал всем сотрудникам дальнейшей плодотворной работы.

Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии.

В конце мая 2020 года он вместе с водителем попал в ДТП на служебном автомобиле, в результате аварии никто не пострадал.