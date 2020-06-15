Диетологи назвали четыре незаменимых для женщин продукта

Диетологи назвали четыре продукта, которые стоит включать в рацион женщинам: они содержат полезные вещества, необходимые именно "прекрасному полу" из-за физиологических особенностей организма.

Первый из таких продуктов - жирная рыба, источник железа и омега-3 жирных кислот. Ее стоит есть один-два раза в неделю, пишет MedikForum.

Незаменимы для женщин, часто страдающих от дефицита кальция, молочные продукты, они помогут усилить прочность костей. Кроме того, йогурты и подобные им продукты помогают улучшить состояние кишечника.

Третий продукт, без которого женщинам не обойтись, - это бобовые: они богаты важными соединениями, помогающими сократить риск развития серьезных заболеваний, а также служат отличным источником белка, который подходит в качестве замены красного мяса.

Наконец, в рацион женщин должны входить помидоры. Ликопин, содержащийся в них, поможет в профилактике рака молочной железы, антиоксиданты улучшат качество кожи.