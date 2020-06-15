Сдачу экзаменов в 15 колледжах России покажут в прямом эфире

Министерство просвещения России совместно с союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" намерено в прямом эфире показать сдачу демонстрационных экзаменов в колледжах. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

18 июня пройдет онлайн-марафон в рамках "Дня открытых демонстрационных экзаменов", отметили в ведомстве. "Это прямая трансляции реального процесса сдачи экзамена, которая охватит 15 колледжей из 13 регионов страны", - цитирует пресс-службу ТАСС.

В министерстве уточнили, что демонстрационный экзамен в этом году сдают 40 тыс выпускников техникумов.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - форма государственной итоговой аттестации, предусматривающая моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков.