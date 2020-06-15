В России за сутки выявлено минимальное с 1 мая число случаев коронавируса

Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России оказалось минимальным с 1 мая, составив 8 246. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, суточный рост составил 1,6% против 1,7% днем ранее. У 34,3% пациентов не было клинических проявлений болезни.

В Москве за сутки подтверждено 1359 диагнозов, в Подмосковье - 689, в Санкт-Петербурге - 252. Среди регионов СКФО больше всего новых больных за сутки обнаружено в Карачаево-Черкесии - 99 - и в Дагестане - 95. Далее следуют Ставрополье (82) и Кабардино-Балкария (80), Ингушетия (36) и Северная Осетия (34). Замыкает список Чечня - 15 новых случаев.

По России за сутки зарегистрировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4 489 человек.

За весь период на сегодняшний день по стране выявлено 537 210 случаев COVID, зафиксирован 7 091 летальный исход, вылечились 284 539 человек.