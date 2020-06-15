Армения сообщила о росте случаев заражения COVID-19

Сайт национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении опубликовал сообщение, в соответствии с которым число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике за минувшие сутки выросло на 397 и достигло 17064, 16 человек скончались.

"В Армении подтверждены 17064 случая коронавируса. Вылечились 6276 пациентов. Скончались 285 человек", - цитирует сообщение центра РИА Новости.

Уточняется, что в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции нового типа проходят 10409 пациентов, проведены 83,6 тыс тестов.