Иран не исключил ответной реакции в случае "неконструктивных решений" МАГАТЭ

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран может пойти на ответные действия в случае неконструктивных решений МАГАТЭ в отношении Исламской Республики.

"Если МАГАТЭ будет принимать неконструктивные решения в отношении Ирана, есть вероятность, что Тегеран отреагирует на это", - приводит его слова ТАСС.

Между Ираном и МАГАТЭ есть "хорошее сотрудничество", однако агентство "делает политически мотивированные заявления", отметил дипломат, добавив, что они "явно враждебны народу и правительству Ирана, а также международной системе".

Вместе с тем "сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ продолжается даже после сокращения иранской стороной своих обязательств" по ядерной сделке, заключил Мусави.

5 июня западные информационные агентства опубликовали доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в ИРИ. В нем, в частности, говорится, что запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, который разрешен ядерной сделкой 2015 года.