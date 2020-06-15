Коронавирус выявлен в пяти районах Крыма

Новые случаи коронавируса за сутки выявлены в пяти регионах Крыма. Об этом проинформировал заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

"В Ялте – один случай. Гражданин прибыл из Москвы, находился в изоляции в обсервационных условиях. При обследовании была выявлена новая коронавирусная инфекция. Госпитализирован в Ялтинскую инфекционную больницу", - сказал он, добавив, что также два случая выявлены в Феодосии и Керчи, по одному в Белогорском районе и Евпатории.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за сутки в республике выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, напоминает РИА Новости.