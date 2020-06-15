В Грузии выросло число заболевших коронавирусом

Сайт правительства Грузии сообщает о том, что число новых случаев коронавируса в стране за ночь выросло на 15 и достигло 879.

"Число инфицированных 879, из них вылечились 704 человека, скончались 14", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на карантине находятся 2710 человек, в стационаре под наблюдением – 267, передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что в республике было выявлено около десяти случаев инфицирования, при которых не известны источники заражения.