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Танки в башмаках примут участие в параде Победы в Ставрополе

Танки в башмаках примут участие в параде Победы в Ставрополе

Танки Т-72Б3 впервые присоединятся к параду Победы в Ставрополе 24 июня, такое сообщение распространила пресс-служба Южного военного округа.

"В Ставрополе 24 июня на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые проедут 4 танка Т-72Б3 с резиновыми башмаками, исключающими соприкосновение металлических звеньев с дорожным покрытием", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Благодаря резиновому покрытию на гусеницах, дороги в месте прохождения колонны военной техники не получат повреждений.

В общей сложности в механизированную колонну войдет около 50 единиц вооружения и военной техники.

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Вестник Кавказа

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